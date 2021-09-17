افتتاح مسجد الصنفاوي في كفر الشيخ

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افتتحت مديرية أوقاف كفرالشيخ، اليوم الجمعة، مسجد الصنفاوى الكبير بعزبة الصنفاوى التابعه للوحده المحليه لقريه كفر الطايفة بمركز كفرالشيخ، بحضور الدكتور ياسر الصردى مدير إداره شرق كفرالشيخ، نائبا عن الشيخ محمد يونس، وكيل وزاره الأوقاف بكفرالشيخ، والشيخ محمد الرفاعى كبير مفتشى الأوقاف بإداره شرق، والشيخ مصطفى أبوموته إمام وخطيب المسجد.

أقيم المسجد بالجهود الذاتيه لأهالى القرية بتكلفه 3 مليون جنيه على مساحه 300 متر مربع، ويتكون من طابقين، ويوجد به مصلى حريمى بالطابق الثانى، ومآذنه بإرتفاع 50 مترا، بالإضافه إلى قبه داخل المسجد.