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حملة مكبرة لضبط المخالفين ومنع التكدس المرورى بإسنا جنوب الأقصر

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حملة مكبرة لضبط المخالفين ومنع التكدس المرورى بإسنا جنوب الأقصر حملة مكبرة لضبط المخالفين ومنع التكدس المرورى بإسنا جنوب الأقصر

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شنت وحدة مرور إسنا جنوب محافظة الأقصر، بالأشتراك مع وحدة المرافق بالمركز، حملة مكبرة بشارع كورنيش النيل، وشارع البحر القديم، وشارع أحمد عرابي، ومنطقة السجل المدني الجديد، وذلك بهدف تحقيق السيطرة والنظام، وضبط المخالفين لأنظمة وقواعد السير والتأكد من استيفاء السائق والمركبة للاشتراطات المطلوبة من الأمن والمتانة ، وذلك لتقليل معدلات الحوادث المرورية والعمل على تفاديها.

وشدد اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، على العميد ضياء ماهر، مدير إدارة مرور الأقصر، على تكثيف حملات المرور لعودة الانضباط بالشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة، والقضاء على ظاهرة القيادة المخالفة، وخفض معدلات الحوادث المرورية والعمل على تفاديها.

شارك في الحملة كلاً من، المقدم عادل توفيق مدير وحدة مرور إسنا، والنقيب صبري خزام وكيل الوحدة، والنقيب شومان النحال، والنقيب محمد فتحي مدير وحدة مرافق إسنا، ومختار عبد المنعم رئيس قسم الأشغالات بالمركز، وإبراهيم الدالي مدير المواقف، وذلك لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون ولوائح المرور على جميع السائقين وضبط المخالفين منهم.

المصرى اليوم

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