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شاهد.. فضيتان وبرونزية يكلل بهم "رماة الأخضر" جهوده بالبطولة الآسيوية

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على مستوى الفردي والفرق.. ورئيس الاتحاد يرسل شكره لكل من دعم وساند

شاهد.. فضيتان وبرونزية يكلل بهم

اختتم السعودي للرماية، اليوم، مشاركته في البطولة الآسيوية للرماية على أسلحة ضغط الهواء المقامة في جمهورية كازاخستان خلال الفترة من 5-20 سبتمبر الجاري؛ وذلك بتحقيق رماة الأخضر 3 ميداليات متنوعة على مستوى الفردي والفرق.

ففي منافسات الفردي لرماية المسدس ضغط الهواء حقق سفر محمد الدوسري الميدالية الفضية، وجاءت نتائج الفرق من نفس المسابقة بتحقيق سفر محمد الدوسري وعطا الله نداء العنزي وعقيل عبدالهادي البدراني الميدالية الفضية، وذلك تحت إشراف مدرب المسدس الكوري سونج جو لي.

وفي منافسات الفرق لرماية البندقية ضغط الهواء حصل حسين غويلي الحربي ومسفر عبود العماري وفايز صعفق العنزي على الميدالية البرونزية وذلك تحت إشراف مدرب البندقية الوطني أحمد محمد قيسي.

وفي ختام مشاركة الأخضر بالبطولة الآسيوية عبر ‏رئيس الاتحاد رئيس البعثة المشاركة الأمير سعود بن خالد عن بالغ الثناء والتقدير للقيادة الرشيدة ولوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ولنائبه الأمير فهد بن جلوي على ما يحظى به الاتحاد من حرص ودعم واهتمام بالغ وذلك لتهيئة الإمكانات لتحقيق النتائج المرجوة التي تعكس المستوى المعروف عن لعبة الرماية بالمملكة العربية السعودية.

كما وجّه شكره لكل من تواصل معه للتهنئة من جمهور وعشاق هذه الرياضة العريقة، واعداً إياهم بالعمل الدؤوب والجهد المتواصل من كل منسوبي الاتحاد من جهاز إداري وفني ورماة، خلال المرحلة المقبلة للوصول للهدف الأسمى للجميع وهو خطف الإنجازات على كل الأصعدة وتمثيل الوطن بالشكل الأمثل دائماً.

شاهد.. فضيتان وبرونزية يكلل بهم

شاهد.. فضيتان وبرونزية يكلل بهم

شاهد.. فضيتان وبرونزية يكلل بهم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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