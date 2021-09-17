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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول على منطقة عسير

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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول على منطقة عسير تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول على منطقة عسير
تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

تنبيه لـ

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال المع ومحايل.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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