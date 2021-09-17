اعتباراً من الأربعاء المقبل.. سنغافورة تخفّف القيود على المسافرين من السعودية

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وضعت المملكة في الفئة الثانية ضمن الدول الأقل إصابة بفيروس "كورونا"

تخفّف سنغافورة قيود السفر على السعوديين والمسافرين القادمين اليها من السعودية بعد أن وضعت المملكة في دول الفئة الثانية التي تع ضمن الدول الأقل إصابة بفيروس كورونا كوفيد- 19.

وذكرت تقارير واردة من سنغافورة، اليوم الجمعة، أن المسافرين من السعوديين يمكنهم دخول البلاد بقيود منخفضة اعتباراً من يوم 22 سبتمبر الجاري.

وتصنّف سنغافورة البلدان إلى 4 فئات، حيث تعد الفئة الأولى الأقل خطورة للإصابة بعدوى كورونا، في حين أن البلدان الأكثر خطورة تقع في الفئة الرابعة.

وسيتعين على المسافرين المغادرين من السعودية ومن البلدان المصنّفة في الفئة الثانية (كندا، أستراليا ألمانيا، بروناي، كوريا، نيوزيلندا) تقديم شهادة فحص كورونا قبل السفر بـ 48 ساعة من السفر، كما سيتعيّن عليهم إجراء اختبار آخر عند الوصول.

وسيفرض على جميع المسافرين من البلدان في الفئة الثانية ضرورة العزل لمدة 7 أيام مع إجراء فحص كورونا في اليوم السابع.