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جابر طايع يقدم نصيحة للتخلص من المبالغة بالقسم بالله.. وحكم قول «ورحمة أمي» ()

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جابر طايع يقدم نصيحة للتخلص من المبالغة بالقسم بالله.. وحكم قول «ورحمة أمي» (فيديو) جابر طايع يقدم نصيحة للتخلص من المبالغة بالقسم بالله.. وحكم قول «ورحمة أمي» ()

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قدم الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق في وزارة الأوقاف نصيحة للتخلص من المبالغة في الحلف بالله مما يُسقط مرتكبه في إثم.

وأوضح الطايع خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أنه يجب توافر الثقة بين الأفراد فيما بينهما، مضيفا: «إذا كنت صادقا فلا بد أن تفترض في الناس الصدق».

وأكد أنه يفترض في المؤمن الصدق لا الكذب، مستشهدا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم «لا يزال الرجلُ يصدق ويتحرى الصدقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا» وقوله الله سبحانه وتعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين».

ولفت إلى أنه لا يجوز للتاجر أيضا الحلف لإثبات جودة بضاعته، مؤكدا أن التاجر الصدوق مع النبيين والصدقيين والشهداء.

وأشار إلى أن الحلف إذا كان لازما فإنه يكون بالله مصداقا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»، مبينا أن الحلف برحمة الوالدين لا تجوز لأنها تعظيم للوالدين أو المحلوف عليه على الله عز وجل.

وأضاف أن من حلف بغير الله يجب عليه قول «لا إله إلا الله» لأن مرتكبه عظم شيئا وسواه مع الله عز وجل.

المصرى اليوم

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