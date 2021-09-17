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جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة»
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:46 صباحاً
معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور)
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:46 صباحاً
اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:32 صباحاً
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:18 صباحاً
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:13 صباحاً
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:09 صباحاً
بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:04 صباحاً
انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر 6 ساعات يومي الجمعة والسبت
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:00 صباحاً
كورونا يتوحش بين الأطفال.. متحور دلتا يصيب مئات الآلاف من الأطفال حول العالم.. قواعد الفيروس تتغير
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:00 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
عناصر طالبان يتفقدون موقعا سابقا لـ "سي آي إيه" في خوست
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 17 سبتمبر 2021 12:33 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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