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«هربت من بيتي بسبب الرقص».. فيفي عبده: هذا الأمر يفسد «عقول البنات» ()

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«هربت من بيتي بسبب الرقص».. فيفي عبده: هذا الأمر يفسد «عقول البنات» (فيديو) «هربت من بيتي بسبب الرقص».. فيفي عبده: هذا الأمر يفسد «عقول البنات» ()

لاقتراحات اماكن الخروج

أكدت الراقصة والفنانة فيفي عبده أنها اضطرت للهرب من منزل والدها، في سن صغير، بسبب زوجته، وإذا عاد بها الزمن ما كانت أقدمت على ذلك خاصة بعد الظروف والضغوط التي تعرضت لها بسبب هذا القرار.

وأضافت فيفي عبده في حوارها لبرنامج «السيرة»، على قناة ، مساء اليوم الخميس: «لو مدركة اللى حصلي، مكنتش هربت من بيتي بسبب الرقص، ونصيحتي لكل بنت ألا تقدم على هذا التصرف على الاطلاق».

وتابعت: «أخطر ما في البيوت حاليًا السوشيال ميديا والفيديوهات، رأيي أنها هتبوظ عقول البنات، ابنتك مش هتوريكي بتتفرج على إيه، كان يوم أسود لما دخلنا على الفيديوهات والميديا، وأنا للأسف أعاني من ادمان الفيديوهات ومش عارفة أتخلص منها، وبقول يارب أقوم من نومي اتخلص من العادة السيئة دي».

المصرى اليوم

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