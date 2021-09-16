أخبار عاجلة

أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟ -
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني -
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة -
بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021 -
انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر 6 ساعات يومي الجمعة والسبت -
كورونا يتوحش بين الأطفال.. متحور دلتا يصيب مئات الآلاف من الأطفال حول العالم.. قواعد الفيروس تتغير -
تعذيب 150 شخص يعالجون من الأدمان.. تفاصيل مداهمة الداخلية لمصحة غير مرخصة بالجيزة -
تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه -
وفاة الطفلة ليال بعد حصولها على أغلى حقنة في العالم.. الحصول على حقنة الـ35 مليون جنيه ثم الرحيل -
ماجدة الرومى تصاب بإغماء ومحاولة إنقاذها خلال احيائها حفلا في الأردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استمرار إزالة التعديات والإشغالات والإعلانات غير المرخصة في أسوان

Print
استمرار إزالة التعديات والإشغالات والإعلانات غير المرخصة في أسوان استمرار إزالة التعديات والإشغالات والإعلانات غير المرخصة في أسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة 6 حالات تعدى مبانى في المهد على أراضى الدولة بمساحة 850 م2 بالصداقة الجديدة، وأيضاً رفع 440 طن من المخلفات والأتربة في نفس المنطقة، كما تم تنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 150 حالة إشغال بنطاق حى غرب بشوارع أبطال التحرير والمطار والحدادين، بالإضافة إلى السوق السياحى، مع مصادرة 60 من المضبوطات المتنوعة، فيما قام فنيين الصيانة والكهرباء بالوحدة المحلية بإحلال وتجديد منظومة الإنارة بكوبرى الشيخ عيسى العلوى بالجوزيرة.

فى نفس السياق قام مسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بحملة مكبرة إستهدفت إزالة 30 إعلان ولافتة مخالفة وبدون تراخيص، كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بالأدوات والمعدات اللازمة للتعامل السريع مع وقوع كسر بخط المياه العمومى بوسط مدينة السباعة بقطر 8 بوصات مع الدفع بسيارات الكسح لسحب المياه من الشارع حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال اللازمة لإصلاح الكسر لضمان عدم إنقطاع المياه عن المنطقة المحيطة، وفى السياق ذاته قامت الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية بتنفيذ أعمال تهذيب وتقليم الأشجار بالطرق الرئيسية، مع رفع الرمال على جانبي طريق أسوان / أبوسمبل البرى للحد من الحوادث المرورية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021

النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي

بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي

شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي

شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي