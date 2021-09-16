استمرار إزالة التعديات والإشغالات والإعلانات غير المرخصة في أسوان

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة 6 حالات تعدى مبانى في المهد على أراضى الدولة بمساحة 850 م2 بالصداقة الجديدة، وأيضاً رفع 440 طن من المخلفات والأتربة في نفس المنطقة، كما تم تنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 150 حالة إشغال بنطاق حى غرب بشوارع أبطال التحرير والمطار والحدادين، بالإضافة إلى السوق السياحى، مع مصادرة 60 من المضبوطات المتنوعة، فيما قام فنيين الصيانة والكهرباء بالوحدة المحلية بإحلال وتجديد منظومة الإنارة بكوبرى الشيخ عيسى العلوى بالجوزيرة.

فى نفس السياق قام مسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بحملة مكبرة إستهدفت إزالة 30 إعلان ولافتة مخالفة وبدون تراخيص، كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بالأدوات والمعدات اللازمة للتعامل السريع مع وقوع كسر بخط المياه العمومى بوسط مدينة السباعة بقطر 8 بوصات مع الدفع بسيارات الكسح لسحب المياه من الشارع حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال اللازمة لإصلاح الكسر لضمان عدم إنقطاع المياه عن المنطقة المحيطة، وفى السياق ذاته قامت الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية بتنفيذ أعمال تهذيب وتقليم الأشجار بالطرق الرئيسية، مع رفع الرمال على جانبي طريق أسوان / أبوسمبل البرى للحد من الحوادث المرورية.