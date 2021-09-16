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مصطفى محمد: جالاتا سراي نادٍ كبير وأحب جماهيره وهم يحبونني

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مصطفى محمد: جالاتا سراي نادٍ كبير وأحب جماهيره وهم يحبونني مصطفى محمد: جالاتا سراي نادٍ كبير وأحب جماهيره وهم يحبونني

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أبدى المحترف المصري بصفوف نادي جالاتا سراي التركي، مصطفى محمد، سعادته بفوز فريقه أمام نظيره لاتسيو الإيطالي.

وأضاف مصطفى محمد، في تصريحات لفضائية بي إن سبورتس عقب المباراة:«المباراة كانت صعبة جدًا وضد فريق كبير واحترمناه ولعبنا على نقط ضعفه وربنا كرمنا بهدف على قدر تعبنا»، كما ردّ على استقبال مرماهم العديد من الأهداف بقوله:«المدرب يعلم ونحن نلاحظ ونعمل على تفادي الأخطاء».

وردّ لاعب جالاتا سراي التركي على تراجع مستواه خلال الموسم الجاري بقوله:«الموسم الماضي ربنا وفقني والموسم الجاري تعرضت لإصابتين متتاليتين وإن شاء الله (راجع) أقوى.. لا تقلق»، نافيًا أن يكون قد تأثر بفشل انتقاله للدوري الفرنسي، قائلاً:«أعطاني قوة أكثر وأعمل أكثر وأركز مع فريقي وألعب الآن في الدوري الأوروبي».

وأتم مصطفى محمد تصريحاته بالرد على انتظاره الفرصة للعودة للمشاركة أساسيًا بقوله:«لكل مجتهد نصيب، هذا أمر يعود للمدير الفني وأحترمه، وأعمل وأجتهد وإن شاء الله ربنا يكرمني، الحمدلله أنا في نادي كبير، وسعيد بالنادي ووسط جمهور كبير ويحبني وأشعر بالراحة».

وعن سبب عدم تسجيله أي هدف هذا الموسم خلافا للموسم الماضي: «الموسم الماضي كان ربنا موفقني، لكن هذا الموسم تعرضت لإصابتين متتاليتين ولكني سأعود أقوى».

وسُئل مصطفى عما إذا كان فشل انتقاله إلى بوردو قد أثّر عليه، فأجاب بالنفي: «ذلك لم يؤثر عليّ، بل أعطاني دافعا أقوى وجعلني أكثر تركيزا مع فريقي».

كما علّق على عدم مشاركته بشكل أساسي:«هذا قرار المدرب، أجتهد وأتعب في التدريبات وربنا هيكرمني»، واختتم: «أنا مرتاح في جالاتاسراي، إنه نادٍ كبير وأحب جماهيره وهم يحبونني».

المصرى اليوم

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