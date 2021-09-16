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"الحربي" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة ترشيحه منسقًا عامًا للمفاوضات بالأمانة العامة للتعاون الخليجى

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"الحربي" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة ترشيحه منسقًا عامًا للمفاوضات بالأمانة العامة للتعاون الخليجى "الحربي" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة ترشيحه منسقًا عامًا للمفاوضات بالأمانة العامة للتعاون الخليجى
أعرب عن تقديره لوزراء خارجية دول مجلس التعاون على ثقتهم

رفع محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة ترشيحه لمنصب المنسق العام للمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وثمّن هذه الثقة الغالية، راجيًا من الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأعرب الحربي عن شكره وتقديره لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ثقتهم بتعيينه منسقًا عامًا للمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد في أداء المهمة على أكمل وجه، للدفع قدمًا بقيادة ملف المفاوضات التجارية الخليجية بما يلبي تطلعات قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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