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واشنطن تفرض عقوبات على مصريين اثنين و3 أتراك لصلاتهم بـ«القاعدة»

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واشنطن تفرض عقوبات على مصريين اثنين و3 أتراك لصلاتهم بـ«القاعدة» واشنطن تفرض عقوبات على مصريين اثنين و3 أتراك لصلاتهم بـ«القاعدة»

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 5 أشخاص، هم 3 أتراك ومصريان اثنان، لصلاتهم بتنظيم «القاعدة».

وقال مكتب الرقابة على الأصول الخارجية الأمريكي في بيان له، اليوم الخميس، إن فرض العقوبات على هؤلاء الأشخاص يهدف إلى قطع التمويل عن تنظيم «القاعدة» وتدمير الشبكات التي تقدم الدعم المالي لها.

وأدرج على قائمة العقوبات المدعو مجدي سالم، وهو محام مصري مقيم في تركيا، قالت عنه الخزانة الأمريكية إنه المشرف الأساسي على العديد من أنشطة «القاعدة» في تركيا.

وأصبح على القائمة السوداء أيضا المصري المدعو محمد نصر الدين الغزلاني، الذي تقول واشنطن إنه حول الأموال لدعم «القاعدة» و3 مواطنين أتراك على صلة بها.

المصرى اليوم

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