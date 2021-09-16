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أصبح نادي الزمالك قريب من منع قيد قائمته بالاتحاد المصري لكرة القدم وذلك نتيجة لأزمة اللاعب الصاعد حسام أشرف.

وكان اللاعب حسام أشرف قد وقع على عقد احتراف في شهر فبراير 2020 مع الزمالك وهو ما تسبب في أزمة قانونية كبيرة للقلعة البيضاء لأن اللاعب وقع في وقت سابق لأكاديمية بالكاميرون من أجل تسويقه في أوروبا، مع وجود شرط جزائي تبلغ قيمته 4 ملايين يورو.

وعلمت «المصري اليوم» من مصدر مطلع داخل الزمالك أن النادي حاول حل الأزمة وديًا مع الأكاديمية الكاميرونية، لكنها تمسكت بالحصول على الشرط الجزائي كاملًا وتقدمت بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القد «الفيفا».

وأشار إلى أن هناك عقوبة من الفيفا بتغريم الزمالك، وعدم سدادها سيوقف قيد لاعبي الفريق الأبيض، وهي الأزمة التي يسعى الزمالك لحلها بشكل عاجل في الفترة الحالية.

وأوضح أن اللجنة الحالية لديها مشكلة كبرى في سداد بعض الغرامات الموقعة ضد الزمالك لدى الفيفا، وعلى رأسها مستحقات السويسري كريستيان جروس المدرب الأسبق للفريق، وأيضًا مستحقات اللاعب الغاني بنيامين اشيمبونج.