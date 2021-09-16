منح المواطنين بكفرالشيخ لقاح كورونا بعربات متنقلة

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صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ في بيان إعلامي لها أنه بناءاً على توجيهات وزيرة الصحة بتوفير لقاح كورونا والتيسير على المواطنين في الحصول عليه، فقد تم تخصيص عربة متنقلة تجوب مدينة كفرالشيخ لتطعيم المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح والذين سبق لهم التسجيل على موقع وزارة الصحة وذلك إلى جانب الفرق المتحركة التي يتم التنسيق لها عن طريق الجهات والهيئات المختلفة مع مديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ.

وكذلك مراكز التطعيم الثابتة بالمحافظة وهي ؛

١- مستشفى مطوبس المركزي

٢- مستشفى فوه المركزي

٣- مستشفى دسوق العام

٤- مستشفى قلين المركزى

٥- مستشفى سيدى سالم المركزى

٦- المركز الطبى بكفرالشيخ

٧- مستشفى سيدى غازي المركزي

٨- المركز الطبي ببيلا

٩- المركز الطبى بالحامول

١٠- مستشفى برج البرلس المركزي

١١- المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بكفرالشيخ

١٢- مستشفى العبور بكفر الشيخ

مراكز التطعيم الخاصة بالمسافرين :-

١- مكتب صحة سيدي طلحة بكفر الشيخ

٢- مكتب صحة قلين

٣- مكتب صحة سيدي سالم

٤- مكتب صحة دسوق أول

٥- مكتب صحة فوه

٦- مكتب تطعيم المسافرين بمطوبس

٧- المركز الطبي ببيلا

٨- المركز الطبي بالحامول

٩- المركز الطبي ببلطيم

هذا وقد قدمت الدكتورة سوسن سلام الشكر لكل العاملين بجميع مراكز التطعيم على تفانيهم في العمل وإنجازه .