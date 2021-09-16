رئيس وزراء الصومال: مرسوم فرماجو بسحب سلطاتي باطل

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قال محمد حسين روبلي، رئيس الوزراء الصومالي، إن مرسوم الرئيس المنتهية ولايته محمد فرماجو بسحب السلطات باطل وليس له أساس قانوني.

وأكد رئيس الوزراء الصومالي، في بيان، مساء الخميس، أن «فرماجو يحاول تقويض الانتخابات ويريد التشبث بالسلطة بشكل غير قانوني وانتهت ولايته في فبراير الماضي».

وذكر أن «فرماجو لم يتنازل عن تمديد ولايته ويسعى لكسب الوقت، فرماجو يتدخل في شؤون القضاء والحكومة ويعرقل تحقيق العدالة في قضية إكرام تهليل فارح».

وذكر أن «فرماجو قام بانتهاكات وافتراءات بحق الدستور ويريد اختطاف الانتخابات»، داعيًا المجتمع الدولي إلى مراقبة المتورطين في تقويض الانتخابات.



وقال مكتب الرئيس في بيان «انتهك رئيس الوزراء الدستور الانتقالي لذا تُسحب منه صلاحياته التنفيذية (..) لا سيما صلاحية إقالة أو تعيين مسئولين إلى حين إجراء الانتخابات».

والعلاقات بين الرجلين متوترة منذ أشهر عدة، وقد سجّلت مواجهتان مباشرتان بينهما في السنوات العشر الماضية على خلفية إقالات وتعيينات في مناصب أمنية حساسة.

ففي الخامس من سبتمبر أقال روبلي رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنية فهد ياسين المقّرب من الرئيس، على خلفية إدارته للتحقيق في اختفاء الموظفة في الجهاز إكرام تهليل.

لكن رئيس الدولة محمد عبدالله محمد ولقبه «فرماجو» ألغى القرار «غير الشرعي وغير الدستوري»، وعيّن بديلا من اختياره بعدما رقّى ياسين إلى منصب مستشار الأمن القومي.

وبعدما اتّهم الرئيس بـ«عرقلة» التحقيق في اختفاء تهليل واعتبر أن قراراته تشكّل «تهديدا وجوديا خطيرا» للبلاد، أعلن رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إقالة وزير الأمن وتعيين بديل له في خطوة اعتبرها الرئيس مخالفة للدستور.

ودخل مسئولون سياسيون صوماليون على خط احتواء التوتر بين الرجلين لكن من جدوى.

و«فرماجو» الذي يشغل منصب الرئاسة منذ 2017، انتهت ولايته في الثامن من فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات ما تسبب بأزمة دستورية خطيرة.

وكان إعلان تمديد ولايته في منتصف أبريل الماضي لمدة عامين أدى إلى اشتباكات في مقديشو أحيت ذكريات عقود من الحرب الأهلية في البلاد بعد 1991.

وأصبح روبلي الذي تم تعيينه في سبتمبر 2020 محور الجهود السياسية منذ أن كلفه «فرماجو» في مايو الماضي تنظيم الانتخابات التي أدى تأجيلها إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو.