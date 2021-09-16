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عناصر طالبان يلعبون في الملاهي بأفغانستان (صور)

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عناصر طالبان يلعبون في الملاهي بأفغانستان (صور) عناصر طالبان يلعبون في الملاهي بأفغانستان (صور)

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بينما يراقب العالم ما يحدث في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في البلاد، ظهرت صور "طريفة" ومقاطع فوضوية لبعض العناصر من الحركة وهما يقضون وقتاً ممتعاً في أماكن مختلفة في كابول، حسب الصور التي نشرتها وكالة رويترز.

ويظهر مقاتلي حركة طالبان يتجولون داخل المنتزه الترفيهي في كابول ويستمتعون بركوب الألعاب ويأكلون الآيس كريم ويحاولون اللعب في الصالات الرياضية، ويجلسون علي الشعب يتبادلون الحديث وسط أسلحتهم.

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مسلحون من "طالبان" يجلسون على العشب في أحد المتنزهات الترفيهية في مدينة كابول، أفغانستان
مسلحون من "طالبان" يمرحون في أحد المتنزهات الترفيهية في مدينة كابول، أفغانستان
مسلحون من "طالبان" يمرحون في أحد المتنزهات الترفيهية في مدينة كابول، أفغانستان
مسلحون من "طالبان" يمرحون في أحد المتنزهات الترفيهية في مدينة كابول، أفغانستان
مسلحون من "طالبان" يمرحون في أحد المتنزهات الترفيهية في مدينة كابول، أفغانستان
مسلحون من "طالبان" يمرحون في أحد المتنزهات الترفيهية في مدينة كابول، أفغانستان
مسلحون من "طالبان" يمرحون في أحد المتنزهات الترفيهية في مدينة كابول، أفغانستان
مسلح من "طالبان" يقف في أحد المتنزهات الترفيهية في مدينة كابول، أفغانستان، 8 سبتمبر 2021

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المصرى اليوم

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