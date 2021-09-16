الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من فشل قمة المناخ في جلاسجو

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن قمة حاسمة بشأن تغير المناخ مقررة في وقت لاحق هذا العام باسكتلندا معرضة للفشل نظرا لعدم توفر الثقة بين الدول المتقدمة والنامية وعدم وجود أهداف طموحة بين بعض الاقتصادات الناشئة.

ويستهدف مؤتمر الأمم المتحدة (كوب 26) أو قمة جلاسجو اتخاذ مزيد من الإجراءات الطموحة بشأن المناخ وجمع أموال من المشاركين في أنحاء العالم. وقال علماء الشهر الماضي إن الاحتباس الحراري يقترب بشكل خطير من الخروج عن نطاق السيطرة.

وقال جوتيريش في مقابلة مع رويترز بمقر المنظمة الدولية أمس الأربعاء «أعتقد أننا عُرضة لاحتمال الإخفاق في كوب 26. ما زال هناك مستوى من عدم الثقة بين الشمال والجنوب، الدول المتقدمة والنامية، لابد من التغلب عليه».

وأضاف «نحن على حافة الهاوية، وعندما تكون على حافة الهاوية عليك أن تكون حريصا جدا بخصوص الخطوة التالية. والخطوة التالية هي كوب 26 في جلاسجو».

وسوف يستضيف جوتيريش ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين اجتماعا لزعماء العالم على هامش الاجتماع السنوي رفيع المستوى الذي يستمر أسبوعا للجمعية العامة للأمم المتحدة في مسعى لزيادة فرص نجاح مؤتمر المناخ الذي يعقد من 31 أكتوبر تشرين الأول وحتى 12 نوفمبر تشرين الثاني.