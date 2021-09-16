شاهد.. تصاميم مقصورات طائرات المستقبل.. غرف علوية ودورات ذكية

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تبدأ في التنفيذ عام 2022

أُعلن عن فوز التصميم الجديد لحمام طائرة المستقبل، والذي يعمل من دون لمس ومقعد اقتصادي من الجيل المقبل، في مسابقة سنوية تسلّط الضوء على ابتكارات خاصة بمقصورات الطائرات، والتي يمكنها إعادة تشكيل مستقبل الطيران.

وفاز التصميم الذي يعمل من دون لمس، والخاص بالشركة الفرنسية لتصميم المقصورات "Safran" بفئة السفر الجوي النظيف والآمن ضمن جوائز "كريستال كابين" للعام الحالي، بينما حصل مفهوم "الانترسكيب" المدعوم من قبل "Safran" على جائزة اختيار الحكام.

وأُعلن عن التصاميم الفائزة في حفل افتراضي كجزء من معرض "Aircraft Interiors Expo" لعام 2021، وهو حدث يعرض الابتكار في مجال تصميم المقصورات، وفقًا للسي ان ان.

وتكرم الجوائز ثماني فئات، لكنها اقتصرت على جائزتين رئيسيتين للعام الحالي في أعقاب جائحة "كوفيد-19".

ويشتمل تصميم مقعد الانترسكيب على جناحين مبطنين يمكن طيهما يدويًا نحو المقعد وخارجه؛ لمنح المسافرين خصوصية إضافية، ومنحهم مكانًا لوضع رأسهم والحصول على بعض الراحة في الرحلة.

ووفرت تلك الأجنحة خصوصية إضافية كما كان الاتكاء على جناح واحد مريحًا بشكل مفاجئ.

وقال رئيس جمعية جوائز "كريستال كابين" لوكاس كايستنر، إن هيئة الجوائز لاحظت وجود اتجاه حديث نحو توفير "خصوصية متزايدة" في المقصورة الاقتصادية، والتي كانت ضمن القائمة المختصرة لاختيار الحكام للعام الحالي مقصورة طائرة تتمتع بمستويين، وتستخدم المنطقة فوق المقاعد الاقتصادية كمساحة إضافية للركاب.

ويجعل التصميم السفر في الدرجة الاقتصادية أكثر أمانًا ومتعة وراحة، مع منح شركات الطيران المزيد من الفرص لكسب الإيرادات.

ووصفت الشركة التجربة بأنها "غرفة متعددة الأغراض تعادل تجربة مقاعد درجة رجال الأعمال".

وضمن التصاميم المبتكرة لوح تحكم لمضيفي الطيران يحتضن مستشعرات الحركة بدلاً من الأزرار.

كما صممت شركة "ايرو سكيب" حلاً يتمثل بضوء معقِم لمقصورات الطائرات "ليلك يوفي"، يعقم الأجزاء الداخلية للطائرة.

وفي عام 2022 تخطط جوائز "كريستال كابين" للعودة إلى فئاتها الثماني الأصلية.