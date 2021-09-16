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متحدث نقابة بقالي يوضح شروط الصرف من بطاقة .. وتنبيه مهم للمواطنين

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متحدث نقابة بقالي التموين يوضح شروط الصرف من بطاقة التموين.. وتنبيه مهم للمواطنين متحدث نقابة بقالي يوضح شروط الصرف من بطاقة .. وتنبيه مهم للمواطنين

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قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي ، إن صرف السلع التموينية مرتبط بمحل السكن المتواجد في بطاقة الرقم القومي، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يقطن في أسيوط، لا يصح له الحصول على السلع التموينية من بقالي التموين في القاهرة، وفي حال تغير السكن، يتم تغيير محل صرف السلع .

وتابع «نادي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس،: «ما ينفعش أكون مواطن عنواني في البطاقة في أسيوط، وأصرف السلع من القاهرة».

ولفت إلى أن هناك امكانية لتغير محل السكن في بطاقة التموين من خلال موقع «دعم »، ولكن يشترط لنجاح التحويل أن يكون العنوان الجديد مماثل لما هو موجود في بطاقة الرقم القومي.

المصرى اليوم

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