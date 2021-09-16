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خبيرة تربية تكشف تأثير الصبارة الراقصة على صحة الطفل

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خبيرة تربية تكشف تأثير الصبارة الراقصة على صحة الطفل خبيرة تربية تكشف تأثير الصبارة الراقصة على صحة الطفل

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قالت ريهام علام، مدربة التربية الإيجابية، إن الصبارة الراقصة عبارة عن لعبة عادية جدًا، ولا تصيب الاطفال بمرض التوحد مثلما يقال، وفي نفس الوقت لن تساعدهم في أي شيء.

وتابعت «علام»، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الصبارة الشقية لن تعلم الاطفال الكلام مثلما يتحدث البعض، لأنها تعيد الكلام الغير صحيح الذي ينطقه الطفل، معقبة: «قبل الصبارة الشقية كان في قطة شقة، وحاجات تانية كتير».

ولفتت إلى أن هناك ضرورة للتعامل مع الصبارة الشقية على أنها لعبة عادية، مشيرة إلى أن أفضل لعبة للطفل عمر عام هي لعبة «الحلل والمعالق»، وفي عمر الـ4 أو 6 شهور، فمن الممكن استخدام لعبة «الشخشخة» للتأكد من سمع الطفل وخلافه.

المصرى اليوم

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