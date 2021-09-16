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مهاجم يوفنتوس: لا أشعر بالضغط لتعويض رونالدو

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مهاجم يوفنتوس: لا أشعر بالضغط لتعويض رونالدو مهاجم يوفنتوس: لا أشعر بالضغط لتعويض رونالدو

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قال مويزي كين مهاجم فريق يوفنتوس إن تعويض غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي لا يثقل كاهله.

وعاد رونالدو إلى يونايتد نهاية الشهر الماضي بعد تسجيل 101 هدف مع يوفنتوس في 134 مباراة بجميع المسابقات على مدار ثلاثة مواسم.

وبعد عامين من رحيله أعاد يوفنتوس لاعبه السابق كين بعقد على سبيل الإعارة من إيفرتون لمدة موسمين.

وقال كين خلال المؤتمر الصحفي مؤتمرا اليوم الخميس «الأمر لا يثقل كاهلي، أنا هنا للمساعدة لأنني نشأت في هذا النادي وأملك ذكريات رائعة في يوفنتوس وتورينو بصفة عامة»، مضيفًا«أنا هنا للعب ولا أشعر بأي عبء سوى مسؤولية ارتداء قميص يوفنتوس».

ورحل المهاجم البالغ عمره 21 عاما إلى إيفرتون في شهر أغسطس 2019 بعد ثلاثة مواسم من بدايته في يوفنتوس.

وعانى كين في الدوري الإنجليزي ولعب في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع باريس سان جيرمان حيث أحرز 13 هدفا قبل العودة إلى يوفنتوس.

وبدأ يوفنتوس الموسم الحالي بشكل كارثي ويملك نقطة واحدة من ثلاث مباريات في المركز 16 قبل أن يفوز 3-صفر على مالمو في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

ويخوض يوفنتوس مباراة صعبة يوم الأحد ضد ضيفه ميلان الذي يحتل المركز الثاني بتسع نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن روما المتصدر.

المصرى اليوم

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