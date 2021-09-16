الفرنسية للتنمية: انتهاء مشروع معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية العام المقبل

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أعلنت بن أميد رئيسة وحدة الموارد الطبيعية والتمويل المستدام بالوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة عن انتهاء مشروع معالجة مياه الصرف الصحى بمحطة معالجة مياه شرق الاسكندرية بداية العام المقبل.

وقالت: ان المشروع يهدف إلى انشاء وحدة معالجة رواسب مياه الصرف الصحى بمحطة معالجة المياه بشرق الاسكندرية.. لافتة إلى انه تم اسناد هذا المشروع إلى الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الذي يعمل تحت اشراف وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

واوضحت ان المشروع الذي يقوم بتنفيذه كونسورتيوم يضم «المقاولون العرب» و«السويس انترناسيوال» الفرنسية -بدأ في اكتوبر ٢٠١٧ بقرض سيادى ميسر لمدة تمويل تصل إلى ١٥ عاما بمبلغ ٥٠ مليون يورو تقدمها الوكالة الفرنسية للتنمية.. مشيرة إلى ان الحكومة المصرية تتحمل جزءا من المشروع الذي تصل تكلفته الاجمالية إلى حوالى ٩٥ مليون يورو.

واضافت ان هدف المشروع يتمثل في تقليل كمية الرواسب في مياه الصرف الصحى بمحطة معالجة مياه شرق الاسكندرية مع تحسين الجودة وتوليد الطاقة لتشغيل المحطة بالاضافة إلى تقليل تاثير معالجة مياه الصرف الصحى، وتحقيق التوازن الاقتصادى المطلوب داخل المحطة مع الحد من الاضرار التي يتعرض لها سكان المناطق المجاورة للمحطة ومدفن النفايات القائم.

واشارت المسئولة الفرنسية إلى ان المشروع الجديد سوف ينتج عنه العديد من التاثيرات الايجابية لاسيما انخفاض نسبة رواسب مياه الصرف الصحى المنتجة بنسبة تتراوح ما بين ٣٠ إلى ٣٥ بالمائة، بالاضافة إلى توليد الطاقة التي تتراوح ما بين ١١٠ الف إلى ١٦٠ الف كليووات/ ساعة في اليوم الواحد من الغاز الحيوى المنتج من خلال معالجة رواسب مياه الصرف الصحى مما يتيح للمحطة تحقيق اكتفائها الذاتى من الطاقة بنسبة ما بين ٦٠ إلى ٧٠ بالمائة، وفتح منافذ جديدة في السوق لبيع رواسب مياه الصرف الصحى المعالجة إلى المزارعين كسماد.

وذكرت انه تم خلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى برونو لومير في شهر يونيو الماضى إلى القاهرة الاتفاق على عدد من المشروعات الجديدة ومن بينها توقيع اتفاقية تمويل تنموى بقيمة ٥٢ مليون يورو لتنفيذ محطة معالجة صرف صحى بحلوان واتفاقية أخرى بقيمة ٦٨ مليون يورو لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بشرق الاسكندرية واتفاقية ثالثة بقيمة خمسين مليون يورو لتفيذ المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الاصفر.

وقالت رئيسة وحدة الموارد الطبيعية والتمويل المستدام بالوكالة الفرنسية للتنمية ان المياه والصرف الصحى يعد من القطاعات العامة التي تتعاون فيها الوكالة مع الجانب المصرى وذلك من خلال البرامج الاوروبية التي تستهدف تحسين خدمات المياه والصرف الصحى في ثمانى محافظات في منطقة الدلتا وصعيد مصر بقيمة ٩٧ مليون يور.

ومن ناحيته.. قال المهندس ابراهيم منصور رئيس منطقة الاسكندرية بالجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى ان المحطة تستوعب ٥٠ بالمائة من حجم مياه الصرف بمدينة الاسكندرية.. معبرا عن الشكر للوكالة الفرنسية على تعاونها مع الشركة خلال المرحلة الاولى من الشروع التي انتهت بالفعلوفى المرحلة الثانية التي تشرف على الانتهاء.

واوضح ان محطة معالجة المياه بشرق الاسكندرية تعد الثانية من نوعها في مصر بعد المحطة العملاقة الواقعة بالحبل الاصفر.. مؤكدا على اهمية هذا المشروع الذي يعالج المياه التي يتم استخدامها في رى الزراعات غير المستخدمة للطعام وايضا تقليل الروائح في المحطة بنسبة ٨٠ بالمائة.

وكشف عن انه من المتوقع خلال الست شهور القادمة اقامة محطة تنقية ومعالحة رواسب في المنطقة الغربية بالاسكندرية ( منطقة القبانى) مع احدى الشركات الاجنبية.

وخلال جولة تفقدية قام بها وفد الوكالة الفرنسية والوفد الصحفى بالمحطة العملاقة.. اكد المسئولون انه تم اتخاذ كافة اجراءات السلامة والامان بالمحطة.

وقال ماريو فيريرو مدير المشروع ان المحطة تستقبل ٥٠ بالمائة من كمية الصرف الصحى بالاسكندرية عن طريق ثلاث محطات رفع وتخدم ما يقرب من ٥ر٤ مليون نسمة.. موضحا انه خلال المعالجة الاولية لمياه الصرف بالمحطة يتم التخلص من الاجسام الكبيرة، ثم تمر المياه بمرحلة الحمأة وهى المرحلة الخاصة بالمواد العضوية المركزة لجعلها اكثر صلابة للاستفادة منها في توليد الطاقة التي تخدم المحطة نفسها وتقليل الروائح الكريهة.