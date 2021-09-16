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ابنة أصالة تعلق على زواج أمها من الشاعر العراقي فائق حسن

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ابنة أصالة تعلق على زواج أمها من الشاعر العراقي فائق حسن ابنة أصالة تعلق على زواج أمها من الشاعر العراقي فائق حسن

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هنأت شام الذهبي، والدتها المطربة السورية أصالة بمانسبة زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، معبرة عن سعادتها بزواج والدتها من هذا الرجل، متمنية لهما حياة سعيدة مليئة بالفرح والبهجة والسرور.


ونشرت شام الذهبي صورة، لوالدتها تحمعهاع بزوجها فائق حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «عروستنا الحلوة الله يسعدك يا أمي وبنتي، ويبعتلك أيام حلوة مثل قلبك المحب الحساس».


وتابعت شام الذهبي: «اللي أنا متأكدة أنه حبيبنا فائق، رح يبادله المحبة اللي يستحقها، الله يحفظكم وتكملوا هالحياة سوا، بالمحبة والود والإخلاص».

يذكر أن الفنانة أصالة أعلنت موخرًا عقد قرانها على الشاعر فائق حسن وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئتها منهم النجمة اللبنانية إليسا والنجمة نبيلة عبيد.

المصرى اليوم

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