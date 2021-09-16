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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ خطة إحلال وتجديد وتوسعات شبكات الكهرباء بالمحافظة، بتكلفة مالية 3 ملايين و790 ألف جنيه لتدعيم القرى والمراكز، بتوجيهات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، يأتى ذلك في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق والخدمات المختلفة لشعور المواطنين بمعدلات التنمية، والتى شملت تطوير شبكات الكهرباء لتدعيم قرى ومراكز المحافظة لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجًا والتي تسهم في تنمية المجتمع، خاصة قطاع الكهرباء.

وأوضحت المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، أنه تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة، مع تقليل عدد وفترات الأعطال ،والالتزام ببرنامج القراءة الموحد، وربطه مع مركز الإصدار، لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كل حقوق المواطن، لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة، وشملت تلك الأعمال إحلالًا وتجديدًا شبكات الجهد المنخفض، لمحولات قرية محلة موسى ب 154 عمود جهد منخفض بقرى غرب كفرالشيخ ليستفيد منها اهالى القرى بتكلفة 920 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض لمحولات «الشنوانى، بكر، هلال، العاقولة، المسايرة، ابوهيكل، فرج الشامى، حمزة، رسلان، السيد خليل» ب 351 عمود جهد منخفض بمركز ومدينة الرياض ليستفيد منها اهالى القرى المذكورة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، وإحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض لمحولات «قرية سعد الملاح، الغنايمة، القرداحى، لاصيفر البلد، كوم ابوطاحون، الخولى، البياض، العجوزين» ب 320 عمود جهد منخفض و9000م موصلات معزولة بدل مواصلات عريانه بقرى شمال دسوق ليستفيد منها اهالى القرى المذكورة بتكلفة مليون و320 ألف جنيه، كذلك احلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض القرى «سيدى فتح، سيدي حجازى، بلال، حلاوة بحرى وقبلى» ب 60 عمود جهد منخفض بمركز ومدينة بلطيم ليستفيد منها اهالى القرى المذكورة بتكلفة 350 ألف جنيه، لتحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين.