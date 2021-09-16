محافظ المنوفية يُسلّم 50 مشروعًا من مؤسسة خيرية للمستحقين (صور)

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استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الخميس، الدكتورة صفاء نوار مدير المشروعات لمؤسسة مصطفي أمين وعلي أمين الخيرية ( ليلة القدر )، والدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي لبرنامج فرصة، والدكتور أحمد غفران مدير عمليات برنامج فرصة، حضر اللقاء الاستاذ إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، يأتي هذا اللقاء في إطار خطة الدولة لإستهداف الأسر الأولي بالرعاية بالقري الأكثر احتياجاً بمشروعات تنموية منح لا ترد ( التمكين الإقتصادي ) لتحويل الأسر من متلقية إعانات إلى أسر قادرة على تنمية مواردها بالتعاون مع شركاء التنمية ومن بينهم مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية ( ليلة القدر ).

سلم محافظ المنوفية ( 50 ) مشروعاً مقدماً من مؤسسة ( ليلة القدر ) لعدد من الحالات المستحقة والأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة، تضمنت 18 ماكينة خياطة، 18 تربية دواجن، 5 رؤوس ماشية، 5 أغنام، 4 تروسيكلات، موجهاً بإرسال مندوب من العلاقات لإنهاء إجراءات تراخيص التروسيكلات من وحدة المرور تخفيفاً عليهم على أن تتكفل المحافظة بسداد تلك الرسوم، كما وجه المحافظ رسالة تشجيعية للمستحقين أن ( مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة)، ومؤكداً على ضرورة تشجيع ثقافة العمل الحر والاعتماد على الذات، وعدم الإعتماد على المنح والمساعدات في كسب الرزق، ومشدداً على ضرورة أن يقوم كل شخص بواجباته في حدود إمكانياته والعمل على إستمرارية المشروع وتنميته من خلال الوسائل المتاحة.

وقالت مدير المشروعات لمؤسسة ( ليلة القدر ) أن المؤسسة تعمل على توفير تلك المشروعات وبالتعاون مع مختلف الجهات لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولسد إحتياجاتهم ومتطلباتهم، فضلاً عن تأدية عدد من الخدمات من خلال برامجها المتنوعة.

كما أشار مدير مديرية التضامن الاجتماعي أن تلك المشروعات المقدمة للأسر الأولي بالرعاية جاءت تبعاً لرغبة المستحقين وطبقاً لظروفهم المعيشية ومتطلباتهم الحياتية، بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة تحقيق حياة كريمة وآمنة لهم .

وأوضح الدكتور عاطف الشبراوي أن برنامج فرصة يوفر منظومة متكاملة لدعم الأفراد والأسر محدودي الدخل لدمج أكبر عدد في أنشطة إقتصادية وإنتاجية ناجحة تنتهي بتخريجهم، وتعتمد على الإبتكار والشركات المستدامة مع المنظمات الأهلية والقطاع الخاص والتجارب العلمية الرائدة، مشيراً أن برنامج فرصة يعمل على تحفيز وتشجيع وتعديل سلوك المستفيدين وتغيير عقليتهم من الرعاية الإجتماعية إلى العمل والتركيز على الإبتكار والفرص غير المستغلة بالاضافة إلى تبني المبادرات الرائدة، كما يعمل البرنامج على إنشاء شبكة من المتطوعين والموجهين لتقديم الدعم والرعاية والمساهمة في حصر فرص التمكين الإقتصادي التي ينفذها شركاء التنمية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلي والتنسيق معهم لتنفيذ هذه الأنشطة.