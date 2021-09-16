«صحة النواب» تطالب بسرعة التسجيل لتلقى لقاح كورونا وزيادة مراكز التطعيم

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قال النائب عبدالله أحمد عبدالله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الحملة التي أطلقتها رئاسة مجلس الوزراء بعنوان «معًا نطمئن.. سجل الآن»،‎ لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا، تهدف في المقام الأول للحفاظ على صحة المواطنين، وأن اللقاح أصبح ضرورة قصوى.

وأشار عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إلى أن الموجة الرابعة التي بدأت خلال الفترة الأخيرة ومتوقع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة يستوجب الأمر مزيد من الحرص من قبل المواطنين والتسجيل للحصول على اللقاح، وعدم التهاون في تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية المنصوص عليها.

وشدد عضو لجنة الشؤون الصحية، على ضرورة متابعة التسجيل وتشجيع المواطنين على التسجيل وذلك من خلال تنظيم المزيد من حملات التوعية، وزيادة أعداد مراكز تلقى اللقاح على مستوى الجمهورية للتيسير على المواطنين وفى نفس الوقت مراعاة الطبيعة المختلفة لكل مواطن.

واكد عضو اللجنة، أن التهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم ارتداء الكمامة سيكلف المواطنين قبل المنظومة الصحية الكثير من المخاطر، وبالتالي على المواطن أن يكون أكثر فاعلية في الالتزام بالإجراءات وتنفيذها وعدم التهاون لتجنب حدوث أية مضاعفات وتفشى الفيروس بصورة كبير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة منذ بدء جائحة كورونا أصدرت حزمة من الإجراءات والقرارات التي كان لها دور كبير في عدم تفشي الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين وتعاملت مع الأمر بجدية وحسم وأكثر من سيناريو، وبالتالي على المواطنين أن يكونوا على قدر من المسئولية حتى لا نُهدر هذه الجهود ونعبر هذه الأزمة بسلام.