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مقترح برلماني بإطلاق برنامج «أسرة الجمهورية الجديدة» للحد من الزيادة السكانية

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مقترح برلماني بإطلاق برنامج «أسرة الجمهورية الجديدة» للحد من الزيادة السكانية مقترح برلماني بإطلاق برنامج «أسرة الجمهورية الجديدة» للحد من الزيادة السكانية

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أعلنت النائبة سهام مصطفى كمال، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط، بإطلاق برنامج تحفيزي للحد من الزيادة السكانية في ، تحت مسمى «أسرة الجمهورية الجديدة».

وقالت النائبة في مقترحها، استطاعت الدولة المصرية على مدى 7 سنوات كتابة تاريخ جديد مليء بالإنجازات والتحولات وعلى بُعد خطوات من إعلان «جمهوريتها الجديدة»، ومازال السعي مستمرًا لتحقيق المزيد، وتسعى الدولة جاهدةً إلى مضاعفة حجم العمل والسير وفق مخطط تنموي شامل من أجل ضمان مستقبل أفضل «مصر»2030 التي ننتظرها ونحلم بها تحتاج كل الدعم للاستمرار الذي لا سبيل إليه إلا بالمضى قدمًا في مخططات التنمية، ثانيًا؛ إلى جانب مواجهة أي معوقات قد تكون سببًا في التأثير على ما ننتظره، والتي يأتي على رأسها الزيادة السكانية.

وتابعت، بنظرة سريعة على متوسط الزيادة السكانية اليومية نجد أن هناك 177 مولودًا لكل ساعة بمعدل 3 مواليد كل دقيقة أي مولود لكل 20 ثانية، تتضح الأزمة الحقيقية في معـدل سريع وكبير لا يتناسب أبدًا مع مقدرات الدولة؛ بل أن معدل المواليد في مصر أربعة أضعاف معدلاتها في أوروبا، فقد ارتفع عدد سكان مصر لأكثر من 22 مليون نسمة خلال عشر سنوات وهو عدد أكبر من تعداد دول كاملة مما يجعلنا أمام حتمية التصدي لتلك المشكلة التي تمتص ثمار التنمية.

وأشارت إلى أن برنامج «أسرة الجمهورية الجديدة» يتضمن الكثير من الحوافز الإيجابية والمزايا للأسر الملتزمه بمحددات ضبط النمو السكاني، يتضمن توفير فرص عمل للزوج والزوجة، والأولوية في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي والقروض الميسرة وفرص أفضل في التعليم والصحة، والتوعية بأهمية خفض النمو السكاني في ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي ومن ثم ارتفاع الأجور والمرتبات وزيادة الاستثمارات.

المصرى اليوم

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