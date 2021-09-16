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أقراص مخدرة واسلحة نارية بحوزة مسجل فى الخانكة

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أقراص مخدرة واسلحة نارية بحوزة مسجل فى الخانكة أقراص مخدرة واسلحة نارية بحوزة مسجل فى الخانكة

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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، لقيامه بالإتجار فـى المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية،اثناء تواجده بمسكنه، وبحوزته " كمية من المواد المخدرة المختلفة– كمية من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار – ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة" ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائه .

المصرى اليوم

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