أقراص مخدرة واسلحة نارية بحوزة مسجل فى الخانكة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، لقيامه بالإتجار فـى المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية،اثناء تواجده بمسكنه، وبحوزته " كمية من المواد المخدرة المختلفة– كمية من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار – ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة" ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائه .