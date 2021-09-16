استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. «تعليم المنوفية» تعلن عودة انتظام جميع العاملين

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أصدرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الخميس، أمرًا إداريًا بعودة انتظام جميع العاملين بقطاع التربية والتعليم بالدواوين والمدارس وإلغاء الإجازات الاستثنائية والتناوب بين العاملين استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022، بدءًا من 19 سبتمبر الجاري.

وكلف أحمد سويد مدير المديرية إدارة المتابعة بديوان المديرية والأقسام التابعة لها بالإدارات التعليمية العشر بمتابعة انتظام وانضباط كافة العاملين بالدواوين والمدارس ومتابعة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022.