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بدء فعاليات المسرح المتنقل بقرية جريس بمركز أبوقرقاص بالمنيا

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بدء فعاليات المسرح المتنقل بقرية جريس بمركز أبوقرقاص بالمنيا بدء فعاليات المسرح المتنقل بقرية جريس بمركز أبوقرقاص بالمنيا

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الخميس، عن بدء فعاليات المسرح المتنقل والتي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وذلك بهدف نشر الوعي الثقافي بين فئات المجتمع في إطار المشروع القومي لتحقيق العدالة الثقافية، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، لتحقيق كل جوانب التنمية المجتمعية للمواطن بقرى الريف المصري.

وقال المحافظ، إن هناك تنسيق دائم مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، لدعم ونشر الوعي الثقافي، مشيرًا إلى أن مشروع المسارح المتنقلة يأتي في إطار سعي وزارة الثقافة لتحقيق وتأكيد مبدأ العدالة الثقافية، وحرصًا على الوصول بالمنتج الثقافي لجميع ربوع وقرى الوطن، بهدف اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وإعداد سجل للموهوبين المكتشفين بهدف استغلال طاقاتهم ورعايتهم.

وأوضح المحافظ، أنه تم اليوم بدء فعاليات المسرح المتنقل بقرية جريس التابعة لمركز أبوقرقاص، والتي تعد من أحد المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك خلال يومي 15 و16 من سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن الفعاليات تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع بقرى مركز أبوقرقاص وهي جريس، وأبيوها، وبنى عبيد.

من جانبه، أشار خالد إسماعيل، مدير مديرية الثقافة بالمنيا، إلى أن الفعاليات تتضمن العديد من الورش الفنية وورش حكى واكتشاف مواهب وعروض سينما الأطفال والمحاضرات التوعوية وأمسيات شعرية وعروض فنية لفرقة المنيا للفنون الشعبية، وملوى للفنون الشعبية، والمنيا للموسيقى عربية، وكورال أطفال المنيا، معرض للكتاب، بالإضافة للعديد من الورش منها (ورشة خيوط – ورشة رسم وتلوين – ورشة لاكتشاف المواهب).

المصرى اليوم

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