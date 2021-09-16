ضبط 368 متهمًا بالاتجار وحيازة الأسلحة النارية والمخدرات

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 189 قطعة سلاح ناري بحوزة 155 متهمًا، و213 قطعة سلاح أبيض، وضبط تشكيلين عصابيين ضما 13 متهمًا ارتكبوا 6 حوادث سرقة متنوعة، وتنفيذ 86006 أحكام قضائية بإجمالي 5946 محكومُا عليهم.

كما ضبطت الحملة 195 قضية مخدرات بإجمالي 213 متهمًا ضُبط خلالها كميات متنوعة من البانجو والحشيش والهيروين والإستروكس والشابو والبودر والفودو والأفيون والآيس وعدد كبير من الأقراص المخدرة.

وتمكنت الحملة من ضبط 24 متهمًا بأعمال البلطجة، و371 دراجة نارية مخالفة، وإعادة دراجتين ناريتين مبلغ بسرقتهما، وضبط 27767 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم.