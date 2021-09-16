اختناق 8 أشخاص في حريق بدار الرعاية .. والتحريات تكشف عن جريمة أخري بالهرم

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كشفت التحقيقات في حادث حريق بدار رعاية بمنطقة حدائق الأهرام أنه أسفر عن إصابة 8 أشخاص من رواد المكان بالاختناق بسبب ماس كهربائي شب في كاميرات المراقبة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا باشتعال النيران في دار رعاية بمنطقة حدائق الأهرام، فانتقلت 5 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة النيران ومنع انتقالها إلى باقي طوابق العقار.

اسعاف امام مستشفي العدوة بالمنيا - صورة أرشيفية

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ونقل 8 مصابين بالاختناق إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالحادث، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.

كشفت التحريات أن الدار تعمل دون ترخيص، وتم تحرير محضر ضد مالك الدار وإخطار وزارة التضامن بالواقعة، وقررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وجارٍ استجواب مالك الدار، ولا تزال التحقيقات مستمرة.