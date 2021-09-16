تلقى 14 طعنة.. حبس زوجة وعشيقها حاولا التخلص من الزوج بعد ضبطهما في حجرة نومه

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قررت نيابة مركز الخانكة حبس ربة منزل وشخص آخر لشروعهما في قتل زوج الأولى في منطقة القلج بالقليوبية، بعد أن فضح علاقتما غير الشرعية وخيانتها الزوجية له ومشاهدته لها بصحبة عشيقها في غرفة نومهما، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وإرسال اداة الجريمة للمعمل الجنائى.

أدلت المتهمة امام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية، وقالت إنها لم تنوي قتل زوجها ولكنها شرعت في قتله بطعنه بـ 14 طعنه بمعاونة عشيقها، لافتة إلى أنها فوجئت بعودة زوجها من العمل قبل ميعاد عودته المعتاد وكان معها عشيقها بحجرة نومها، وأنها حاولت اخفائه خلف باب حجرة النوم إلا أن زوجها شعر بوجوده فصاح بصوت عالى للاستعانة بالجيران، وتابعت: «قمت فور ذلك بمعاونة عشيقى بتكبيله وطعنه بسكين المطبخ خشية افتضاح أمرنا إلا أن الجيران تجمعوا على صياحه وتم ضبطي بعد ان قام الجيران باستدعاء الشرطة».

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد شريف الدخاخني مأمور مركز شرطة الخانكة بورود إشارة من مستشفى الدمرداش بوصول شخص مصاب بـ 14 طعنة متفرقة بأنحاء الجسد.

انتقل اللواء محمد عناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه بالاتفاق مع عشيقها.

وكشفت التحريات أنه بعد عودة المجني عليه من عمله وجد زوجته بصحبة عشقيها داخل غرفة نومه فحاول الصياح والاستعانة بالجيران لكشف أمرهما، إلا أن المتهمين قاما بتكبيله وشل حركته وسددوا إليه عدة طعنات في أنحاء جسده وتم ضبط المتهمين والتحفظ على أداه الجريمة وأحيل المتهمان للنيابة العامة.