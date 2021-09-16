مخالفة مراكب صيد أفرغت زيوتًا بمرفأ الصيادين بالقنفذة

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البيئة حددتها وألزمت أصحابها بشفط وإزالة بقع الوقود

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، في تحديد هوية مراكب صيد أفرغت كميات من الزيت والوقود بالبحر داخل حوض مرفأ الصيادين بالقنفذة؛ مما أدى إلى انتشار هذه الكميات من الزيت والوقود على سطح البحر بحوض المرفأ.

وقالت "البيئة": على الفور باشر المختصون بالمكتب المخالفة مع الجهات ذات العلاقة، وتم تحديد هوية المراكب المخالفة، وإلزام أصحابها بشفط وإزالة بقع الزيت والوقود المنتشرة على سطح البحر، ويجري التحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحق المراكب المخالفة حسب اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، والرفع للتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لتقييم الآثار البيئية التي ترتبت على ذلك؛ مؤكدة اتخاذ كل الجهات الإجراءات اللازمة لسلامة سواحل المملكة بيئيًّا.

من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، ضرورة رفع درجة الوعي لدى الصيادين؛ لضمان التزامهم بالمعايير البيئية، والتخلص السليم من نفاياتهم النفطية؛ مشيرًا إلى أن ضرر التلوث البيئي قد يعيق ممارسة الصيادين لمهنتهم وجودة مصيدهم، وأكد أهمية الحفاظ على الواجهة البحرية ومرافئ الصيادين؛ لافتًا إلى أن مسؤولية الحفاظ عليها واجب وطني على كل مواطن ومقيم، كما أن هناك ضرورة لجعل المرافئ مراكز سياحية متميزة بخدماتها ونظافتها.