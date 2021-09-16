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أحمد شوبير عن تجديد معلول: الأهلي تعلم الدرس من أحمد فتحي وعبدالله السعيد

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أحمد شوبير عن تجديد معلول: الأهلي تعلم الدرس من أحمد فتحي وعبدالله السعيد أحمد شوبير عن تجديد معلول: الأهلي تعلم الدرس من أحمد فتحي وعبدالله السعيد

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أكد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب السابق، أنه لا توجد أي مشكلة بشأن تمديد عقد الظهير الأيسر التونسي علي معلول لعقده مع النادي الأهلي.

ودخل الأهلي منذ فترة في مفاوضات مع علي معلول لتمديد تعاقده في إطار سعي الأهلي لحسم مستقبل كل اللاعبين الذين أوشكت عقودهم على الانتهاء داخل القلعة الحمراء.

وأضاف أحمد شوبير: إدارة النادي الأحمر تعلمت من درس ثنائي الفريق السابق أحمد فتحي وعبدالله السعيد، وانتقالهما لصفوف بيراميدز بعد التأخر في تجديد تعاقد الثنائي، ولن تكرر هذا الخطأ مرة آخرى.

وأضاف شوبير: لا توجد أي أزمة مع علي معلول كما يردد البعض، واللاعب سيقوم بتمديد تعاقده خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الاستقرار التي يسعى مسؤولو النادي الأهلي لفرضها داخل صفوف الفريق.

المصرى اليوم

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