★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مركز ومدينة برج العرب بالتنسيق مع الهيئة العامة للآثار، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بطريق «الإسكندرية – مطروح» الساحلي الدولي.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 18 قرار إزالة لتعديات عبارة عن أسوار ومباني من الطوب على أراضي أملاك الدولة بنجع السراحنة بحري والكيلو 45 بطريق مطروح الساحلي ونجع السلام.

وأكد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب، استمرار حملات استرداد أراضي أملاك الدولة، لفرض الانضباط والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد.

ومن جانبه، وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة.

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في الإسكندرية|صور

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في الإسكندرية|صور

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في الإسكندرية|صور