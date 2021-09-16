الإسماعيلي يعسكر في الإسكندرية.. وطلعت يوسف يركز على الجانب البدني

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ركز طلعت يوسف المدير الفنى للإسماعيلى، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبى الفريق وذلك ضمن برنامج الإعداد استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز.

وشهدت التدريبات الأخيرة للفريق، عودة جناح الفريق الدولي عبدالرحمن مجدي بجانب حضور كل من على أبوجريشة وعماد سليمان ثنائي اللجنة الفنية، فيما واصل مروان الصحراوي قلب دفاع الفريق تدريباته التأهيلية.

واستقر طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دخول فريقه معسكرا مغلقا بالإسكندرية في الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

ويعقد طلعت يوسف المدير الفنى جلسات متواصلة مع اللاعبين لتحفيزهم على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم خلال التدريبات للوصول إلى أعلى فورمة تمكنهم من الظهور بمستوى جيد خلال المباريات وتحقيق الانتصارات لإعادة الإسماعيلي إلى سابق عهده.