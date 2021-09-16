وليد سليمان يستعرض بطولاته مع الأهلي: «في أندية ما وصلتش لكدا»

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عاد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وليد سليمان للظهور من جديد ضمن تشكيلة المارد الأحمر، خلال مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام بتروجت.

ورد وليد سليمان على تعليق بشأنه في إحدى صفحات الأهلي التي وضعت صورته وكتبت للجماهير لم يذكر أحد ويعلق على مشاركة وليد سليمان في مباراة بتروجت الودية، رغم عودته من جديد بعد فترة غياب طويلة وعدم مشاركة مع الفريق.

وعلق وليد سليمان من خلال حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» باستعراض بطولاته مع النادي الأهلي وخلال رحلته مع الساحرة المستديرة وكتب تعليقاً على البوست«

6 سوبر مصري

6 دوري عام

2 كأس مصر

4 دوري أبطال إفريقيا

3 سوبر إفريقي

1 كأس الكنفدرالية

كأس مصر مع إنبي 1

ثالث كأس عالم للأندية

رابع كأس عالم للأندية

وبعدها علق وليد سليمان: «معلش في ناس متعرفشي الحاجات دي وفي أندية ما وصلتش لكدا.. ربنا كريم».