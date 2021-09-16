أخبار عاجلة

إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي  -
انطلاق فعاليات مبادرة تأهيل 10 آلاف رائد أعمال -
الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف -
"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات -
"الحقيل" يلتقي رواد أعمال "الاستثمار الجريء" ويبحث الفرص الاستثمارية للقطاعين البلدي والإسكاني -
نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور) -
مياه أسيوط تنفذ 8 برامج تدريبية وورش عمل بتخصصات مختلفة لـ200 متدرب من العاملين -
المجمع المقدس يحذر من «راهب مزيف»: منتحل صفة ولم يترهب في أي دير -
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 229 مليون إصابة -
أسعار النفط ترتفع وبرنت يصل إلى 75.26 دولار للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وليد سليمان يستعرض بطولاته مع الأهلي: «في أندية ما وصلتش لكدا»

Print
وليد سليمان يستعرض بطولاته مع الأهلي: «في أندية ما وصلتش لكدا» وليد سليمان يستعرض بطولاته مع الأهلي: «في أندية ما وصلتش لكدا»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عاد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وليد سليمان للظهور من جديد ضمن تشكيلة المارد الأحمر، خلال مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام بتروجت.

ورد وليد سليمان على تعليق بشأنه في إحدى صفحات الأهلي التي وضعت صورته وكتبت للجماهير لم يذكر أحد ويعلق على مشاركة وليد سليمان في مباراة بتروجت الودية، رغم عودته من جديد بعد فترة غياب طويلة وعدم مشاركة مع الفريق.

وعلق وليد سليمان من خلال حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» باستعراض بطولاته مع النادي الأهلي وخلال رحلته مع الساحرة المستديرة وكتب تعليقاً على البوست«

6 سوبر مصري

6 دوري عام

2 كأس

4 دوري أبطال إفريقيا

3 سوبر إفريقي

1 كأس الكنفدرالية

كأس مصر مع إنبي 1

ثالث كأس عالم للأندية

رابع كأس عالم للأندية

وبعدها علق وليد سليمان: «معلش في ناس متعرفشي الحاجات دي وفي أندية ما وصلتش لكدا.. ربنا كريم».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أغرب حيوان فى مصر!.. فيل بس بيعوم فى البحر!.. الدوجنج شقيق الفيل اللى افترق عنه من ملايين السنين

أغرب حيوان فى مصر!.. فيل بس بيعوم فى البحر!.. الدوجنج شقيق الفيل اللى افترق عنه من ملايين السنين

لحظة سقوط عنيف لإحدى متسابقات ملكة جمال مصر على المسرح

لحظة سقوط عنيف لإحدى متسابقات ملكة جمال مصر على المسرح

زوجة بسام تبكي وتحتضن حارس الجيش عقب التتويج بالسوبر المصري

زوجة بسام تبكي وتحتضن حارس الجيش عقب التتويج بالسوبر المصري

شاهد كيف احتفل بسام ولاعبي الجيش بكأس السوبر المصري عقب الفوز علي الاهلي

شاهد كيف احتفل بسام ولاعبي الجيش بكأس السوبر المصري عقب الفوز علي الاهلي