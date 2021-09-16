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الحلواني : رمضان صبحي خسر شعب بانضمامه لبيراميدز .. والأهلي بطل الدوري 5 سنوات مقبلة

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الحلواني : رمضان صبحي خسر شعب بانضمامه لبيراميدز .. والأهلي بطل الدوري 5 سنوات مقبلة الحلواني : رمضان صبحي خسر شعب بانضمامه لبيراميدز .. والأهلي بطل الدوري 5 سنوات مقبلة

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يرى عمرو الحلواني، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، أن النادي الأهلي، سيفوز ببطولة الدوري الممتاز، لخمس سنوات مقبلة.

وقال عمرو الحلواني، في تصريحات تلفزيونية :«النادي الأهلي، يذاكر لسنوات مقبلة، حيث نجح في ضم التعاقد مع صفقات مميزة في المراكز التي يعاني منها من عجز واضح، هؤلاء اللاعبين سيكونوا إضافة قوية للفريق خلال السنوات المقبلة».

وأضاف :«الأهلي، سيفوز بالدوري لخمس سنوات مقبلة بعد تلك الصفقات»، مشيرًا :«الفريق الأحمر، خسر الدوري في الموسم المنقضي، لأن كان أكثر تركيزًا، واستفاد كثيرًا من فترة التوقف، فضلاً عن معاناة لاعبيه من الإجهاد».

وأشار :«رمضان صبحي، خسر كتير بعد رحيله عن القلعة الحمراء، في الموسم الماضي وانضمامه لنادي بيراميدز»، مضيفًا :«رمضان، كسب فلوس ولكنه خسر شعب برحيله عن الأهلي، وبالتأكيد اللاعب يتمنى حاليًا العودة للفريق الأحمر».

المصرى اليوم

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