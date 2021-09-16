«الري» تنتهي من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2540 كيلومتر بمختلف المحافظات

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تواصل وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها الضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي ومشروع التحول لنظم الري الحديث.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الوزارة تنفذ حاليًا عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول.

وأضاف وزير الري أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل ترع باطوال تصل إلى ٩٠٤٦ كيلومتر حتى تاريخه وأنه تم بالفعل الانتهاء من تأهيل ٢٥٤٠ كيلومتر، وأن المستهدف من هذا المشروع القومى هو تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٠ ألف كيلومتر، مشيرا إلى أنه يتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مع اجراء كافة الاختبارات اللازمة خلال جميع مراحل التنفيذ.

واوضح «عبدالعاطي» انه في اطار العمل على تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل فقد قامت الوزارة بطرح ١٥ عقد لتأهيل المساقى بمحافظات القليوبية والدقهلية والمنوفية والإسكندرية والفيوم وأسيوط بإجمالي ٥٥٧ مسقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر وتم الانتهاء من التنفيذ في ٢١ كيلومتر وجارى التنفيذ في باقي الأطوال.

وأشار وزير الري للجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث، موضحًا أنه تم تحقيق التحول في زمام ٤٨٩ ألف فدان للري الحديث (منها ٤٠٣ ألف فدان تم فيها التحول بالفعل، بالاضافة لطلبات للتحول للري الحديث في زمام ٨٦ ألف فدان)، وذلك ضمن خطة لتحديث نظم الري في نحو مليون فدان بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ولفت «عبدالعاطي» إلى أنه تم خلال الفترة الماضية عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي والقيادات المحلية والتنفيذية.