أخبار عاجلة

إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي  -
انطلاق فعاليات مبادرة تأهيل 10 آلاف رائد أعمال -
الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف -
"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات -
"الحقيل" يلتقي رواد أعمال "الاستثمار الجريء" ويبحث الفرص الاستثمارية للقطاعين البلدي والإسكاني -
نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور) -
مياه أسيوط تنفذ 8 برامج تدريبية وورش عمل بتخصصات مختلفة لـ200 متدرب من العاملين -
المجمع المقدس يحذر من «راهب مزيف»: منتحل صفة ولم يترهب في أي دير -
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 229 مليون إصابة -
أسعار النفط ترتفع وبرنت يصل إلى 75.26 دولار للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الري» تنتهي من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2540 كيلومتر بمختلف المحافظات

Print
«الري» تنتهي من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2540 كيلومتر بمختلف المحافظات «الري» تنتهي من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2540 كيلومتر بمختلف المحافظات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها الضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي ومشروع التحول لنظم الري الحديث.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الوزارة تنفذ حاليًا عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول.

وأضاف وزير الري أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل ترع باطوال تصل إلى ٩٠٤٦ كيلومتر حتى تاريخه وأنه تم بالفعل الانتهاء من تأهيل ٢٥٤٠ كيلومتر، وأن المستهدف من هذا المشروع القومى هو تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٠ ألف كيلومتر، مشيرا إلى أنه يتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مع اجراء كافة الاختبارات اللازمة خلال جميع مراحل التنفيذ.

واوضح «عبدالعاطي» انه في اطار العمل على تطوير المجارى المائية بشكل متكامل فقد قامت الوزارة بطرح ١٥ عقد لتأهيل المساقى بمحافظات القليوبية والدقهلية والمنوفية والإسكندرية والفيوم وأسيوط بإجمالي ٥٥٧ مسقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر وتم الانتهاء من التنفيذ في ٢١ كيلومتر وجارى التنفيذ في باقي الأطوال.

وأشار وزير الري للجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث، موضحًا أنه تم تحقيق التحول في زمام ٤٨٩ ألف فدان للري الحديث (منها ٤٠٣ ألف فدان تم فيها التحول بالفعل، بالاضافة لطلبات للتحول للري الحديث في زمام ٨٦ ألف فدان)، وذلك ضمن خطة لتحديث نظم الري في نحو مليون فدان بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ولفت «عبدالعاطي» إلى أنه تم خلال الفترة الماضية عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي والقيادات المحلية والتنفيذية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير شبكة الطرق

نائب محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير شبكة الطرق

تسرب الشبكة يضاعف فواتير مياه نجران

تسرب الشبكة يضاعف فواتير مياه نجران

«وضع يده على وجهه وسقط أرضا».. وفاة شاب أثناء شراء شبكة عروسته بكفر الشيخ وسط ذهول الجميع

«وضع يده على وجهه وسقط أرضا».. وفاة شاب أثناء شراء شبكة عروسته بكفر الشيخ وسط ذهول الجميع

عقوبات أمريكية تطال شبكة مالية لـ"حزب اللات"..هؤلاء يغسلون الملايين!

عقوبات أمريكية تطال شبكة مالية لـ"حزب اللات"..هؤلاء يغسلون الملايين!