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إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص فى حي المطار بمدينة الأقصر

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إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص فى حي المطار بمدينة الأقصر إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص فى حي المطار بمدينة الأقصر

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شدد العميد طارق لطفي رئيس المدينة على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

اوضح شعبان طايع رئيس حي المطار، أنه أثناء المرور اليومي، تم رصد مخالفة تعدي بالبناء بدون ترخيص من السلطة المختصة بمنطقة حي المطار فتم إخطار الإدارة الهندسية تحت إشراف المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة .

وأشار إلى أن البناء عبارة عن سور مبنى بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمنطقة نجع غنيم بمنشأة العمارى على مساحة ٨ * ٥ م، وتمت الازالة في المهد حتى مستوي سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأوضح رئيس حي شرق، انه تم رصد عدد من المباني المخالفة عبارة عن بناء غرف أسفل المنازل بغرض الاستيلاء على حرم الطريق العام من قبل بعض الأهالي واستغلالها كمخازن أو عشش ومحلات تضاف للمنزل كملكية خاصة .

وأضاف«، أن الغرف التي تم إزالتها عددها حوالي (١٢) غرفة بمساحات مختلفة تتراوح ما بين ١.٥ *٣م *٢.٥ ارتفاع و٣ * ٦ * ٢.٥ ارتفاع وتمت الإزالة حتى مستوي سطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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