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رضًا عبدالعال يحذر : بن شرقي هيعمل زي ساسي

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رضًا عبدالعال يحذر : بن شرقي هيعمل زي ساسي رضًا عبدالعال يحذر : بن شرقي هيعمل زي ساسي

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أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الدولى المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأبيض أصبح «قنبلة موقوتة» داخل القلعة البيضاء.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «أشرف بن شرقي سيفعل مثلما فعل التونسي فرجاني ساسي وسيرحل في النهائية ولن يجدد عقده مع خلال الفترة المقبلة، ومن الأفضل أن يتم تجميد اللاعب من جانب الجهاز الفني وأتمنى عدم تكرار أزمة ساسي».

وأضاف: «يجب تحضير من الآن بديل لأشرف بن شرقي وعدم تكرار أزمة موسم الماضي مع ساسي، وإذا تم تجميده سيطلب تجديد عقده بشروط الزمالك وليس بشروطه».

المصرى اليوم

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