الجامعة المصرية اليابانية تعلن إنشاء برامج دراسية جديدة لتطوير الصناعة وسلامة وجودة الغذاء

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أكد الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الاسكندرية، انه فى اطار تنفيذ استراتيجية الجامعة بربط الجامعة بالصناعة، أنشأت الجامعة عدة برامج تهدف إلى المساهمة في تطوير الصناعة من بينها برنامج بدبلوم الدراسات العليا في سلامة وجودة الغذاء.

وأوضح في تصريحات الخميس، أن هذه الدبلومة المهنية تشمل حزم تدريبية مختلفة تجمع بين مزيج من تكنولوجيا وهندسة التصنيع الغذائي بهدف تزويد المهنيين الذين يتعاملون مع تصنيع الغذاء بالمعلومات التقنية التي يحتاجها سوق العمل، بالاضافة إلى إعدادهم لفهم متعمق للقوانين والتشريعات المحلية والدولية وأفضل الممارسات العملية لضمان معايير عالية لجودة وسلامة الغذاء.

وأشار الى أن الجامعة كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة سلامة الغذاء لتصبح شريك استراتيجي في وضع بعض المقررات و المحتويات لهذه الدبلومة، على أن يقوم بالمهمة التدريسية في الدبلوم عدد من العلماء من الجامعات المصرية، بالإضافة إلى رجال الصناعة للحديث عن خبراتهم في التصنيع الغذائي و هيئة سلامة الغذاء، ويقوم المتدربين بزيارة بعض المصانع للاطلاع على أحدث التقنيات في التصنيع الغذائي، مشيرا الى أنه خلال الدراسة يقوم الطالب بالتدريب على طرق تشخيص الميكروبات المختلفة في معمل البايوتكنولوجى بالجامعة، بالإضافة إلى التعرف علي الأجهزة المعملية المستخدمة في تحليل ومعرفة جودة الغذاء.

وقال الدكتور أحمد عبدالموجود مدير البرنامج، انه نظرا لتقدير جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية لهذا الفكر و الذي يهدف لربط الجامعة بالصناعة، ساهمت الجمعية بعدد من المنح الدراسية والتي تشمل دفع 50% من المصاريف الكلية لعدد من الطلاب، حيث من المفترض أن تكلفة هذه الدبلومة هى خمسة وعشرون ألف جنيه في العام الدراسي (فصلين دراسيين كاملين) لكن الجامعة، وقررت منح تخفيض لهذا العام فقط مقداره 40% من قيمة المصاريف فأصبحت المصاريف 15000 جنيه فقط، وبالتالي وبعد مساهمة جمعية رجال اعمال الاسكندرية بدفع 50% من مصاريف الدراسية تصبح المصاريف الدراسية 7.5 ألف جنيه.