بث مباشر .. موعد مباراة جالاتا سراي ولاتسيو في الدوري الأوروبي و القنوات الناقلة

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موعد مباراة جالاتا سراي ولاتسيو في الدوري الأوروبي السابعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة



تنقل قناة «بي إن سبورتس إكسترا Xtra HD1» المباراة

معلق مباراة جالاتا سراي التركي، ضد لاتسيو الإيطالي عبر قناة «بي إن سبورتس إكسترا 1» في بث مباشر محمد السعدي.

ويتواجد فريقا جالاتا سراي ولاتسيو في المجموعة الخامسة مع لوكوموتيف موسكو الروسي ومارسيليا الفرنسي.

ويتنافس الرباعي من أجل حجز المركز الأول للتأهل إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي، بينما صاحب المركز الثاني، سيخوض دور خروج المغلوب مع أحد الفرق من بطولة المؤتمر الأوروبي، ويصعد المتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، وينتقل الفريق الذي يحتل المركز الثالث إلى بطولة المؤتمر الأوروبي.