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بـ3.9 مليون جنيه ..«الداخلية» تضبط مخدرات مع 3 تشكيلات في الاسكندرية ( التفاصيل )

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بـ3.9 مليون جنيه ..«الداخلية» تضبط مخدرات مع 3 تشكيلات في الاسكندرية ( التفاصيل ) بـ3.9 مليون جنيه ..«الداخلية» تضبط مخدرات مع 3 تشكيلات في الاسكندرية ( التفاصيل )

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عدد من العناصر الإجرامية لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية.
قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «إستمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام- الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة (برج العرب- أول العامرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وهم تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص»لإثنين منهم معلومات جنائية«حال إستقلالهم سيارة في برج العرب وبحوزتهم 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة»
وتابعت: «ما تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية في العامرية وبحوزته 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، كما تم ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» حال إستقلاله سيارة في العامرية وبحوزته 35 ألف قرص مخدر لعقار التامول ومبلغ مالى وهاتف محمول» .
وشددت :«بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 مليون و900 ألف جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

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