مصرع 3 وإصابة 59 جراء زلزال ضرب سيتشوان بجنوب غرب الصين

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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصين أطلقت نداء طارئا، الخميس، بعد زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد، وأسفر حتى الآن عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 59 أخرين.

وقالت وكالة أنباء الصين «شينخوا»، أن مقر الإغاثة من الزلزال في سيتشوان قام بتنشيط نداء من المستوى الثاني، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام الاستجابة للطوارئ في الصين ذي المستويات الأربع، وتم إرسال فريق مشترك يضم أكثر من 4000 من رجال الإنقاذ إلى المنطقة المتضررة.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن مركز الزلزال كان عند خط عرض 29.2 درجة شمالا، وخط طول 105.34 درجة شرقا، ووقع على عمق 10 كيلومترات.

وقالت السلطات المحلية إنه تم إجلاء 6904 من السكان وتضرر أكثر من 200 منزل.

وأطلقت مدينة لوتشو نداء طارئا من المستوى الأول، ومن المتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة، مع تحذير من قبل مرصد البلدية. ومن المرجح أن يصل معدل هطول الأمطار التراكمي إلى أكثر من 100 ملليمتر في بعض الأماكن، ويصاحبه رعد ورياح قوية في المناطق الجبلية.

وتشهد الصين زلازل بشكل مستمر، لا سيما في مناطقها الجبلية الواقعة غربي البلاد وجنوبها الغربي. وفي 2008 ضرب زلزال مدمر بقوة 7.9 درجات مقاطعة سيتشوان، مما أسفر عن سقوط 87 ألف شخص بين قتيل ومفقود.

واستثمرت الصين بكثافة في دراسات أنظمة الإنذار المبكر من الزلازل، خاصة في سيتشوان، منذ زلزال عام 2008.