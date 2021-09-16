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نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور)
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:23 صباحاً
مياه أسيوط تنفذ 8 برامج تدريبية وورش عمل بتخصصات مختلفة لـ200 متدرب من العاملين
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:23 صباحاً
المجمع المقدس يحذر من «راهب مزيف»: منتحل صفة ولم يترهب في أي دير
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:23 صباحاً
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 229 مليون إصابة
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
أسعار النفط ترتفع وبرنت يصل إلى 75.26 دولار للبرميل
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
عوضاً عن صرف الرواتب المتأخرة.. شركة شهيرة بمكة تتيح "السلف" لموظفيها
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
بالصور.. شوارع وميادين مكة تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ 91
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
خسائر الحوثي تتضاعف.. مقتل أكثر من 50 مسلحاً وإصابة العشرات
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
بالفيديو.. قرد يختطف كلباً صغيراً لأغرب سبب
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
لو زعلان أن الصيف خلص شوف الخريف هيحصل فيه أية.. انخفاض 5 درجات وأمطار بنسبة 60%
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:14 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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آيفون 13.. أبرز مواصفات هاتف أبل الجديد
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cnn arabic
الخميس 16 سبتمبر 2021 09:05 صباحاً
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