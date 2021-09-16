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مبادرة لتشجير قرية ببئر العبد ضمن مبادرة «ازرع شجرة»

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مبادرة لتشجير قرية ببئر العبد ضمن مبادرة «ازرع شجرة» مبادرة لتشجير قرية ببئر العبد ضمن مبادرة «ازرع شجرة»

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نفذ مجموعة من الشباب والطلائع مبادرة لتشجير قرية الشوحط بمركز ضمن مبادرة «ازرع شجرة»، وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد سيد العكش، مدير عام مركز شباب الشوحط، في بيان اليوم، أن المبادرة تأتي في اطار انشطة المركز، حيث قام خلالها المشاركون بزراعة الأشجار في عدة مناطق بالقرية، ليستفيد منها الأهالي.

وأشار العكش، أن كل شاب وطليع من مركز الشباب ومن أبناء القرية قام بزراعة شجرة بأسمه، حيث يقوم المشارك بالاهتمام بالشجرة حتي تنمو وتكبر.

المصرى اليوم

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