«زي النهارده».. وفاة الفنان فؤاد المهندس 16 سبتمبر 2006

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يظل الفنان فؤاد المهندس واحدا من رواد مدرسة الكوميديا الراقية ممن قدموا أعمالاً مسرحية جمعت بين الإمتاع والفكرة العميقة،واسمه كاملا فؤاد زكى المهندس،وهو ابن المفكروالعالم اللغوى الكبير زكى المهندس، وقد ولد في 6 سبتمبر 1924 بالعباسية، وكان ترتيبه الثالث بين إخوته الأربعة بعد صفية ودرية أما شقيقه الأصغر فهو سامى، وبفضل أبيه أتقن اللغة العربية السليمة مثل شقيقته صفية، وكان لأبيه الفضل الأول في تنمية مواهبه الفنية،وقد ورث عنه خفة الدم وحضور البديهة، وعندما التحق بـكلية التجارة انضم لفريق التمثيل بالجامعة، ولما شاهده الفنان نجيب الريحانى أعجب به في مسرحية الدنيا على كف عفريت فانضم لفرقته لعله يحظى بأحد الأدوار لكن «الريحانى» لم يمنحه الفرصة، وبعد وفاة الريحانى انضم لفرقة ساعة لقلبك في الإذاعة، ومنها أكد على اسمه وبدأ انطلاقته، ورغم عطائه الإذاعى والسينمائى الحافل إلا أنه أحب المسرح أكثر وظلت مسيرته المسرحية هي الأهم في تاريخه الفنى،وقدم أنجح دويتو مسرحى مع شويكار ورفيقه عبدالمنعم مدبولى، ولحبه للأطفال ظل يحلم بأن يقدم أو يشارك في عمل عنهم ولهم، وكان له ما أراد وقدم فوازير عمو فؤاد التي تابعها الأطفال في العالم العربى، ولأن المسرح عشقه الأول فقدم مسرحيته «هاله حبيبتى» التي أوضحت سوء المعاملة التي يلقاها الأطفال في الملاجئ ويذكر له أن أول تعاون له مع الأطفال كان دويتو غنائياً في مسرحية «أنا فين وأنت فين» بأغنية «رايح أجيب الديب من ديله» إلى أن توفى «زي النهارده» في 16 سبتمبر 2006.