دوري الأبطال المجموعة (3): هالاند يواصل التألق وهالير يخطف الأضواء

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استهل بوروسيا دورتموند مشواره في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال بالفوز خارج ملعبه بنتيجة 2-1 على بشكتاش التركي في اولى مباريات المجموعة الثالثة.

وأنهى دورتموند الشوط الأول متفوقًا بهدفين دون مقابل من توقيع جود بيلينجهام وإرلينج هالاند.

وأصبح لاعب الوسط الإنجليزي- جود بيلينجهام (18 عامًا و78 يومًا) هو أصغر لاعب على الإطلاق يسجل في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا، متجاوزاً الرقم السابق والمدون بأسم كيليان إمبابي (18 عامًا و85 يومًا في مارس 2017).

وسجل هالاند هدفه رقم 21 في دوري الأبطال، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا السجل التهديفي مع خوضه مباراته رقم 17 في المسابقة (رود فان نيستلروي أقرب اللاعبين منه، سجل 21 هدفًا في أول 27 مباراة بالمسابقة).

وسجل المدافع الإسباني فرانسيسكو مونتيرو هدفًا شرفيًا لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليخرج دورتموند بالنقاط كاملة من الأراضي التركية.

وفي البرتغال، سقط سبورتينج لشبونة سقوطًا مدويًا على ملعبه بنتيجة 5-1 ضد أياكس أمستردام، في مباراة تاريخية قدمها المهاجم الإيفواري سيباستيان هالير الذي سجل 4 أهداف «سوبر هاتريك» في ظهوره الأول بالمسابقة، ليصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ دوري الأبطال الذي يسجل 4 أهداف في أول مباراة له بالمسابقة، بعد ماركو فان باستن في عام 1992.

وسجل هالير هدفين في أول 9 دقائق من المباراة ليصبح أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل هدفين خلال تلك المدة الزمنية من مباراة في البطولة.

وسجل أياكس 5 أهداف في مباراة في دوري الأبطال للمرة الثالثة في التاريخ، بعد أبريل 1995 (5-2 ضد بايرن ميونخ) وسبتمبر 1995 (1-5 ضد فيرينسفاروش).