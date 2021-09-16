أخبار عاجلة

عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 229 مليون إصابة -
أسعار النفط ترتفع وبرنت يصل إلى 75.26 دولار للبرميل -
عوضاً عن صرف الرواتب المتأخرة.. شركة شهيرة بمكة تتيح "السلف" لموظفيها -
بالصور.. شوارع وميادين مكة تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ 91 -
خسائر الحوثي تتضاعف.. مقتل أكثر من 50 مسلحاً وإصابة العشرات -
بالفيديو.. قرد يختطف كلباً صغيراً لأغرب سبب -
لو زعلان أن الصيف خلص شوف الخريف هيحصل فيه أية.. انخفاض 5 درجات وأمطار بنسبة 60% -
هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بالقرب من سواحل أستراليا -
تصعيد جديد بين أنقرة وأثينا بشأن شرقي المتوسط -
السودان على مسار الانقلابات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

دوري الأبطال المجموعة (3): هالاند يواصل التألق وهالير يخطف الأضواء

Print
دوري الأبطال المجموعة (3): هالاند يواصل التألق وهالير يخطف الأضواء دوري الأبطال المجموعة (3): هالاند يواصل التألق وهالير يخطف الأضواء

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استهل بوروسيا دورتموند مشواره في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال بالفوز خارج ملعبه بنتيجة 2-1 على بشكتاش التركي في اولى مباريات المجموعة الثالثة.

وأنهى دورتموند الشوط الأول متفوقًا بهدفين دون مقابل من توقيع جود بيلينجهام وإرلينج هالاند.

وأصبح لاعب الوسط الإنجليزي- جود بيلينجهام (18 عامًا و78 يومًا) هو أصغر لاعب على الإطلاق يسجل في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا، متجاوزاً الرقم السابق والمدون بأسم كيليان إمبابي (18 عامًا و85 يومًا في مارس 2017).

وسجل هالاند هدفه رقم 21 في دوري الأبطال، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا السجل التهديفي مع خوضه مباراته رقم 17 في المسابقة (رود فان نيستلروي أقرب اللاعبين منه، سجل 21 هدفًا في أول 27 مباراة بالمسابقة).

وسجل المدافع الإسباني فرانسيسكو مونتيرو هدفًا شرفيًا لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليخرج دورتموند بالنقاط كاملة من الأراضي التركية.

وفي البرتغال، سقط سبورتينج لشبونة سقوطًا مدويًا على ملعبه بنتيجة 5-1 ضد أياكس أمستردام، في مباراة تاريخية قدمها المهاجم الإيفواري سيباستيان هالير الذي سجل 4 أهداف «سوبر هاتريك» في ظهوره الأول بالمسابقة، ليصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ دوري الأبطال الذي يسجل 4 أهداف في أول مباراة له بالمسابقة، بعد ماركو فان باستن في عام 1992.

وسجل هالير هدفين في أول 9 دقائق من المباراة ليصبح أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل هدفين خلال تلك المدة الزمنية من مباراة في البطولة.

وسجل أياكس 5 أهداف في مباراة في دوري الأبطال للمرة الثالثة في التاريخ، بعد أبريل 1995 (5-2 ضد بايرن ميونخ) وسبتمبر 1995 (1-5 ضد فيرينسفاروش).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق